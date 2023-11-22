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«Съел себя»: Чирков объяснил пьяный дебош на конкурсе талантов своей безалаберностью

Актер Сергей Чирков извинился за свою выходку и заверил, что ему стыдно

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Актер Сергей Чирков в разговоре с Telegram-каналом SHOT заявил, что ему очень стыдно за свои пьяные выходки на шоу талантов в Калужской области.

«Ошибка признана, конфликт исчерпан, мне безумно стыдно за свое поведение. Место себе не нахожу, и, наверное, общаюсь с вами для того, чтобы получить прощение», — высказался Чирков.

Сам актер в разговоре с журналистами выразил мнение, что к подобному инциденту его привело «стечение обстоятельств» и «некая безалаберность». При этом Чирков подчеркнул, что работает над тем, чтобы извиниться перед родителями конкурсантов, чьи выступления он должен был оценивать. В итоге артист прервал беседу со СМИ, сославшись на то, что уже «съел себя» из-за произошедшего. В довершение артист еще раз подчеркнул, что ему очень стыдно за свой поступок.

20 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что актер Сергей Чирков, известный по роли в сериале «Душегуб», устроил пьяный скандал на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» в Доме культуры в Обнинске. На мероприятии Чиркову предстояло оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды. Baza пишет, что актера попросили уехать до начала мероприятия, но он успел вручить несколько дипломов.

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