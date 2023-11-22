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Сябитова ответила на упреки в меркантильности

Телеведущая Роза Сябитова назвала бедных мужчин лентяями

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Из личного архива

Телеведущая Роза Сябитова сообщила в Telegram-канале, что ее часто упрекают в меркантильности.

Причиной этому стало то, что Сябитова спрашивает доходы мужчины. Звезда считает, что лучшим вариантом для большинства женщин станет партнер со средним достатком. Многие из них, по ее словам, являются сторонниками равных отношений.

Сябитова объяснила, что никто не хочет жить в бедности. Более того, сваха считает, что мужчины, которые не могут хорошо зарабатывать, — это неприспособленные к жизни люди и лентяи.

«Он требует любить его просто так, не за деньги, достижения или поступки. Хотя это невозможно, но так ему хочется. Быть ему во всем покорной, он мужчина, и это его право по рождению. Женщина должна убирать, стирать, готовить, и делать все по дому. Я знаю, что такое бедность — это не про деньги, это про скудоумие и лень», — заявила телеведущая.

Сябитова призвала женщин, состоящих в отношениях с такими мужчинами, не ждать чуда, не строить иллюзий и «не обрекать себя заранее на страдания». По словам свахи, в таком романе ничего не меняется.

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