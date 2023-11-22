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«Пью кровь младенцев»: Иван Ургант возмутился слухам о посте с горящим БТР

Актер Иван Ургант пожаловался на фейковый канал и попросил перестать его травить

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер и телеведущий Иван Ургант в своем Telegram-канале пожаловался на фейковый канал шоу «Вечерний Ургант», из-за которого его травят.

«С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу «Вечерний Ургант» никогда не было Telegram-канала. Это — канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили», — возмутился Ургант.

Он напомнил, что в марте 2022 года в этом канале был опубликован горящий российский БТР. По словам Урганта, после этого поста он и его команда обратились к администрации мессенджера с просьбой закрыть фейковый канал за распространение ложной информации.

«Кем и зачем он создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — высказался Ургант.

Он также попросил перестать «мусолить» эту тему, а также призвал остановить травлю и преследования в его адрес из-за постов, которые он не выкладывал.

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