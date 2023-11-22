Роза Сябитова рассказала, как ее «чморили» в школе

Телеведущая Роза Сябитова призналась в беседе с moslenta.ru, что подвергалась травле в школе.

Сябитова рассказала, что ее «чморили» одноклассники. Она вспоминает свои школьные годы как «ужасные». Звезда стала жертвой буллинга из-за того, что жила в бедной семье. По словам свахи, ей хватило силы воли, чтобы противостоять обидчикам.

«Первые три класса школы я была неисправимая двоечница, хулиганка. Хулиганкой меня считали просто потому, что на меня нападали, а я защищалась. Если меня задирали, я дралась. Конечно, такое поведение в школе, тем более для девочки, неприемлемо», — поделилась звезда.

Сябитова рассказала, что несколько лет подряд получала плохие оценки из-за своего поведения, однако одна из учительниц историй в ней «что-то разглядела» и поставила четыре в четверти. Тогда женщина объяснила, что хороший аттестат и полученное образование может дать возможность выбраться из неблагополучной среды. Сваха прислушалась к совету педагога и к восьмому классу стала круглой отличницей.

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