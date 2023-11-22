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«Либо хорошо, либо никак»: SHAMAN ответил на вызов Шарлота

Певец SHAMAN пошутил про Шарлота и отказался от музыкальной дуэли с ним

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец SHAMAN в свой день рождения ответил на вызов Шарлота, который предложил сразиться в музыкальной битве. Об этом пишет «СтарХит».

Когда певцу задали вопрос, собирается ли он сражаться с коллегой, SHAMAN без тени улыбки на лице напомнил журналистам, что его соперник ушел из жизни. Музыкант предпочел следовать «русской православной традиции» и не говорить об ушедшем ничего плохого.

При этом SHAMAN признался, что ему приятно от того, что блогер Даня Милохин в Дубае цитирует строчку из его песни «Я русский». Вместе с этим музыкант пожаловался, что не очень часто проводит время с женой Еленой Мартыновой из-за высокой загруженности.

«Мы с женой редко видимся в связи с тем, что у меня график плотный. Я постоянно в переездах нахожусь. Как правило, мы отдыхаем дома, либо я запираюсь у себя в студии — работаю, а она занимается своими делами. Я даже не знаю, что она слушает… Хотя нет, знаю, какую музыку она слушает — это SHAMAN», — подчеркнул исполнитель.

Ранее Гарик Харламов рассказал, какие отношения складывались между ним и его тещами.

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