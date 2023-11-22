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Власти Томской области объяснили отмену концерта Арбениной

«Интерфакс»: томский концерт Арбениной отменили из-за жалоб населения

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Начальница департамента по культуре Томской области Елена Шагова сообщила в беседе с изданием «Интерфакс», что отмена концерта певицы Дианы Арбениной произошла из-за многочисленных жалоб населения.

По словам Шаговой, во Дворец спорта, где должно было пройти выступление, поступали неоднократные жалобы. Их причиной стали «некорректные высказывания» певицы по «текущей ситуации». В связи с этим Дворец спорта принял решение не проводить концерт. Начальница департамента отметила, что к ним поступило несколько десятков жалоб.

«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта», — рассказала Шагова.

Концерт должен был состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска.

22 ноября Арбенина сообщила, что организаторы мероприятия отменили выступления и расторгли договор с ней в одностороннем порядке. Звезда извинилась перед публикой за «обманутые надежды, украденные силы и потраченные деньги».

Ранее красноярский депутат предложил Арбениной спеть на передовой.

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