В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

Певица Диана Арбенина сообщила в Telegram-канале, что ее концерт в Томске был отменен.

По словам Арбениной, организаторы мероприятия отменили выступления и расторгли договор с ней в одностороннем порядке. Звезда извинилась перед публикой за «обманутые надежды, украденные силы и потраченные деньги».

Концерт в Томске должен был состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска.

«Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!» — заключила певица.

20 ноября сообщалось, что концерт певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» отменили в столице Киргизии Бишкеке.

По данным издания «Ведомости», организаторы не получили дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Организаторам были необходимы документы «для обеспечения безопасности из-за проходящих международных саммитов».

Выступления Арбениной и ее коллектива за последний год также отменяли в Казани, Чебоксарах, Нальчике, Улан-Удэ, Ульяновске, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре и на Кузбассе.

Ранее красноярский депутат предложил Арбениной спеть на передовой.