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Наталья Рудова рассказала, как мстила бывшим возлюбленным

Актриса Наталья Рудова пускала грязные слухи о бывших возлюбленных

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rudovanata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Рудова призналась в беседе с «Пятым каналом», что пускала «грязные слушки» про бывших возлюбленных.

Рудова отметила, что умеет хорошо лгать. Она заявила, что «врет как дышит». Звезда считает, что после расставания лучше простить обиды экс-возлюбленным и оставить все в прошлом, однако можно «накидать что-нибудь на вентилятор».

Несмотря на то, что Рудова, по ее заявлению, пускала слухи о бывших, она не считает месть правильным действием после разрыва.

«Отрицательная энергия. Не думаю, что месть может привести к чему-то хорошему. Но… Может быть на минуточку, ради чувства удовлетворения. Но я не сторонник того, когда нужно «ждать кармы», — отметила звезда.

В ноябре Рудова призналась, что во время студенчества встречалась с двумя молодыми мужчинами сразу.

В августе Рудова рассказала, что получает непристойные предложения от поклонников. По словам звезды, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отметила, что посылала подобные предложения «куда подальше».

Ранее Наталья Рудова раскрыла свои секреты красоты.

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