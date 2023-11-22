Отец сжегшего паспорт РФ певца Шарлота не ожидал его задержания в России

Валерий Шарлот, отец российского певца Эдуарда Шарлота, рассказал «Газете.Ru», что не ожидал задержания сына в аэропорту Пулково после его прилета из Еревана. Он считает, что у его сына нет адвоката, поэтому готов оказать ему любую необходимую помощь.

«У нас с ним связи давно нет, и нового ничего не могу сказать. То, что он прилетает, я был в курсе, потому что вчера это широко освещалось, и мы ожидали этот момент (возвращения в Россию. – «Газета.Ru»). А вот то, что дальше последовало... Что я могу сказать? Нужно было предположить, что что-то будет, но достоверно знать я не мог. Сам только что прочитал про эти события, поэтому не могу ни прокомментировать, ни добавить что-то. Пока мне не до конца понятно, что это», — сказал отец певца.

Он отметил, что обязательно окажет сыну любую необходимую помощь, если это станет возможным.

«Если он там сейчас задержан, с ним никто не сможет связаться, кроме адвоката. Но я сомневаюсь, что он у него есть. Если будет такая возможность и я чем-то смогу помочь, конечно, я буду этим заниматься, но, для начала надо, чтобы что-то было озвучено, что должно произойти дальше», — добавил отец исполнителя.

В ночь на 22 ноября певец Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках увели в отделение. Кадры сопровождения певца полицейскими опубликовал Telegram-канал Shot.

Эдуарду Шарлоту в России грозит до пяти лет лишения свободы. В конце июня он опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином России.

До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет. На публикацию обратили внимание активисты общественной организации «Зов народа» и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Они попросили СК России и МВД РФ проверить певца на ряд нарушений законодательства страны.

Также сообщалось, что певца Шарлота признали негодным к военной службе в российской армии из-за плоскостопия 3-й степени. По информации СМИ, Шарлот прошел военно-врачебную экспертизу до отлета в Ереван. Пока медики выносили свое заключение, артист уехал из России, сжег свой паспорт на камеру, но как только получил статус негодности к службе — решил вернуться обратно.

Ранее Шарлот предложил SHAMAN посоревноваться в вокальных навыках.