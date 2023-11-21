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Актриса погибла на сцене при обстреле в Донбассе

Актриса и режиссер Полина Меньших погибла на сцене при обстреле в Донбассе

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Полина Меньших/VK

Актриса и театральный режиссер Полина Меньших 19 ноября погибла на сцене при обстреле в Донбассе. Об этом сообщается на странице театра-студии «Портал», где работала Меньших, во «ВКонтакте».

Меньших была известна как постановщик одной из версий фэнтези-мюзикла «Последнее испытание» по циклу романов «Сага о копье». В мюзикле повествуется о маге Рейстлине, руководствующемся серой моралью и готовом поступиться другими людьми ради своих целей, и влюбившейся в него жрице Крисании, ради него ослепшей и предавшей свои идеалы. По сюжету Рейсшин использует Крисанию, чтобы стать богом и добиться всемогущества, однако затем осознает, что, поступив таким образом, уже не может править миром, и отступается от своих замыслов.

«Полина жила танцем и театром. Это была ее стихия. Как оказалось, до самой смерти», — прокомментировали представители труппы «Последнего испытания» ее кончину.

Актрисе было 40 лет.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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