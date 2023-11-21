Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ опубликовали интервью, в котором Бэнкси назвал свое имя

BBC: в интервью 2003 года художник Бэнкси назвал свое имя

close
100%
Sotheby's

Британский уличный художник Бэнкси назвал свое имя в старом интервью. Текст опубликован на сайте BBC Sounds.

Отмечается, что в интервью 2003 года журналист Найджел Вренч спросил, может ли он называть художника его именем, которое ранее использовала газета The Independent, — Роберт Бэнкс.

«Робби»,— ответил художник.

Согласно данным газеты The Independent, под именем Бэнкси может скрываться выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Сам Бэнкси эту информацию не подтвердил. По другой версии, художником может быть участник музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале карьеры рисовал граффити.

До этого британский таблоид Daily Mail писал, что британский суд может раскрыть личность Бэнкси из-за дела о клевете.

Ранее Бэнкси сделал арт на стене разрушенного дома на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий