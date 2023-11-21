СМИ опубликовали интервью, в котором Бэнкси назвал свое имя

Британский уличный художник Бэнкси назвал свое имя в старом интервью. Текст опубликован на сайте BBC Sounds.
Отмечается, что в интервью 2003 года журналист Найджел Вренч спросил, может ли он называть художника его именем, которое ранее использовала газета The Independent, — Роберт Бэнкс.
«Робби»,— ответил художник.
Согласно данным газеты The Independent, под именем Бэнкси может скрываться выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Сам Бэнкси эту информацию не подтвердил. По другой версии, художником может быть участник музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале карьеры рисовал граффити.
До этого британский таблоид Daily Mail писал, что британский суд может раскрыть личность Бэнкси из-за дела о клевете.
Ранее Бэнкси сделал арт на стене разрушенного дома на Украине.