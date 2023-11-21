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«Морду набить?»: возлюбленный Бони о конфликте с Павлом Волей

Возлюбленный Бони Руслан Гасанов был возмущен шутками Воли в адрес модели

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возлюбленный Виктории Бони Руслан Гасанов в интервью «СтарХиту» заявил, что не намерен развивать ссору с Павлом Волей.

«Мне ему морду набить? Нет, я мыслю на другом уровне. Тратить время на такие вещи — не мое. Вика сама прекрасно знает, как реагировать. Она нисколько не расстраивается, ведь люди показывают уровень собственного интеллекта. Здесь история уже не про нее», — заявил Гасанов.

По словам мужчины, он был возмущен тем, что представители сильного пола позволяют себе такие высказывания в адрес девушки в эфире федерального телеканала. При этом Гасанов отметил, что инцидент на «Шоу Воли» даже не стал причиной их с Боней ссоры. Мужчина рассказал, что выстраивает отношения с Боней на доверии и взаимоуважении.

«Заставить меня что-то делать невозможно, посмотрите на меня. Тем более у нас в паре нет такого — кто главный. Мы выстраиваем отношения на взаимоуважении, а не на принципах, кто круче и кто лучше. Слушаем друг друга. И главное, что для меня важно, чтобы меня уважали», — резюмировал Гасанов.

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