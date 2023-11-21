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Хабиб оценил новый трек Лолиты и Инстасамки: «Просто добавили куплеты»

Певец Хабиб не заметил изменений в ремейке хита Лолиты с Инстасамкой

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xabibkaa/VK

Певец Хабиб в разговоре с news.ru признался, что не заметил особых различий в кавере Лолиты и Инстасамки на песню «На титанике».

«Я слышал [новую песню Лолиты и Инстасамки «На Титанике»], в какой-то сторис мне попалась, скорее всего, на каком-то телеканале. По-моему, это такая же песня, какая и была, просто добавили куплеты и все», — отметил Хабиб.

При этом музыкант добавил, что в его плейлисте вообще нет песен русских исполнителей. По словам Хабиба, он слышит треки своих коллег по сцене, только если они играют в общественном месте. Певец подчеркнул, что прослушивание треков зарубежных музыкантов помогает ему абстрагироваться и услышать что-то новое.

«Я не слушаю их (российских артистов. — «Газета.Ru») песни, просто, если где-то слышу, вижу... Не могу назвать какие-то имена, честно. У меня в плейлисте нет русской музыки, клянусь», — резюмировал Хабиб.

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