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В Казани встретят зиму масштабным книжным фестивалем

В Казани пройдет Зимний книжный фестиваль в честь юбилея ЦСК «Смена»

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Пресс-служба Центра современной культуры «Смена»

В Казани пройдет Зимний книжный фестиваль, приуроченный к десятилетию Центра современной культуры «Смена». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЦСК.

Мероприятие состоится 9-10 декабря. В этот уикенд в городе начнется серия специальных событий и коллабораций, а также запустятся несколько созданных ЦСК оффлайн и онлайн проектов. В программе фестиваля значатся лекции, мастер-классы, презентации произведений, книжная ярмарка, а также концерты, спектакли, специальные экспозиции и многое другое.

Зимний книжный фестиваль пройдет на нескольких локациях Казани: центром мероприятия традиционно станет Национальная библиотека Республики Татарстан, однако в Центре современной культуры «Смена» и на театральной площадке MOÑ также запланированы события в рамках фестиваля. Фестиваль 2023 года станет одним из наиболее значимых итогов работы ЦСК «Смена» за последнее десятилетие.

Ранее в доме-музее Цветаевой появился видеогид для глухих и слабослышащих посетителей.

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