Певца Шарлота признали негодным к военной службе в российской армии из-за плоскостопия 3-й степени. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные данные.

По информации СМИ, Шарлот прошел военно-врачебную экспертизу до отлета в Ереван. Пока медики выносили свое заключение, артист уехал из России, сжег свой паспорт на камеру, но как только получил статус негодности к службе — вернулся обратно, пишет СМИ. Своими действиями Шарлот инициировал проверку по факту дачи взятки в особо крупном размере по подозрениям в покупке военного билета.

В конце июня Эдуард Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином России.

До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет. На публикацию обратили внимание активисты общественной организации «Зов народа» и обратились к главе МВД России с просьбой проверить певца.

Ранее Шарлот предложил SHAMAN посоревноваться в вокальных навыках.