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Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой

Певица Бузова назвала Даву лайкером после совместных съемок в Китае

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dava__m/olgabuzova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на слухи о воссоединении с блогером Давидом (Давой) Манукяном. Об этом сообщает издание «7 дней».

Недавно звезды вернулись из Китая, где работали вместе над новым шоу впервые спустя два года после расставания. Дава не только снимался с Бузовой, но также снова подписался на ее соцсети и активно ставит ей «лайки», что вызвало подозрения у подписчиков экс-пары.

«Ну он же снимался в клипе на песню «Лайкер». Ну, лайкер — он и в Китае лайкер. Все, что происходило в Китае, вы все увидите скоро на экранах, не хочу спойлерить», — рассказала Бузова, добавив, что встреча с Манукяном была интересной и увлекательной.

При этом Бузова на Манукяна подписываться не стала.

Бузова и Манукян рассказали о своем романе в 2019 году, после этого они встречались больше года.

Недавно экс-супруг Бузовой, чемпион России по футболу в составе московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов после интервью бывшей жены YouTube-каналу Надежды Стрелец пригласил ее в гости.

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