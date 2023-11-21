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Люся Чеботина обрушилась с критикой на фанатов, осудивших ее за шубу из рыси

Певица Люся Чеботина назвала лицемерами тех, кто критикует ее за шубу из рыси

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lusia_chebotina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Люся Чеботина назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) лицемерами фанатов, осудивших ее за публикацию фотографии в шубе из рыси.

«Уважаемые защитники животных в комментариях под моим постом. У вас кожаная обувь и сумки. Вы едите шашлык и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить, отказывайтесь тогда от всего вышеперечисленного», — написала исполнительница.

20 ноября Чеботина опубликовала пост, похваставшись шубой из рыси, и подписала: «Чувствую себя отлично». Часть поклонников артистки раскритиковали ее за то, что она не отказывается от натурального меха.

«А рысь себя чувствует не очень отлично»; «Печально, что такие популярные люди выбирают не продвижение гуманного отношения к животным, а шубу из натурального меха. Разочарование...»; «Еда — это пищевая цепочка, животные тоже едят друг друга. А вот [подобное отношение] ради шмоток — мерзко и низко», — написали в комментариях.

Недавно сообщалось , что Люся Чеботина дала повод для слухов о романе со звездой «Холостяка» Александром Гранковым. Об этом «Газете.Ru» рассказали очевидцы, заметившие пару вместе на недавнем светском мероприятии в Москве.

Ранее сообщалось, что Адель тайно вышла замуж.

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