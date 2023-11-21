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Бывшая жена Погребняка рассказала, в каких сейчас отношениях с футболистом

Блогерша Мария Погребняк призналась, что сохранила теплое общение с бывшем мужем

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Блогерша Мария Погребняк призналась в беседе с Super.ru, что сохранила дружеское общение с бывшим супругом и футболистом Павлом Погребняком.

«Мы вместе уже 20 лет, [поэтому] мы даже больше, чем просто супруги друг для друга: мы как родственники, брат с сестрой и родители в первую очередь. Нам удалось, мы сохранили теплое общение», — заявила девушка.

Блогерша была замужем за Погребняком восемь лет. Весной 2023 года появились слухи, что Мария рассталась с мужем из-за его измен: пока девушка находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмена видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. При этом никто из супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию. 7 сентября 2023 года Преображенский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У них трое детей. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.

В конце июля Погребняк рассекретила своего возлюбленного. Она опубликовала в соцсетях фото с бизнесменом Игорем Головинским.

Ранее комикесса Марина Кравец призналась, что ждет ребенка.

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