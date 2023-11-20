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Комик Дмитрий Коваль рассказал об алкогольной зависимости

Комик Дмитрий Коваль признался, что сталкивался с алкогольной зависимостью

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etokoval/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стендап-комик Дмитрий Коваль признался на своем YouTube-канале, что у него была алкогольная зависимость.

Коваль столкнулся с алкогольной зависимостью в 2018 году. Артист объяснил, что переживал непростой период в жизни, поэтому начал «заглушать» переживания спиртным. Более того, в этот период он расстался с девушкой и впервые начал жить один. Из-за этого комик стал чаще проводить время в компании, где нередко выпивал.

«И вот так потихонечку все это начало превращаться в зависимость, как мне кажется сейчас. И так было года три. Постоянные какие-то пьянки, постоянное похмелье, постоянный какой-то мрак», — поделился юморист.

Коваль отметил, что злоупотребление алкоголем негативно повлияло на его образ жизни. Он поправился на десять килограммов, и у него появились проблемы с потенцией. В итоге он решил отказаться от спиртного. Артист признался, что в тот период ему было уже не так сложно отказаться от вредной привычки. По словам комика, он «допился» до состояния отвращения к алкоголю.

Коваль выступает со стендап-концертами и YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1». Также юморист участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

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