Юрий Лоза описал хайп вокруг приезда Пугачевой словами «мне это непонятно»

Певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с aif.ru заявил, что не понимает интереса публики к внезапным приездам Аллы Пугачевой в Россию.

«У меня встречный вопрос: почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела», — возмутился Лоза.

4 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что принадлежащий Пугачевой автомобиль Rolls Royce заметили в Твери. Как отмечалось в материале, фотография транспортного средства была сделана накануне. В тот же день директор певицы Елена Чупракова подтвердила, что исполнительница вернулась в Россию еще 2 ноября. Однако уже через три дня Пугачева вновь улетела за границу.

Сегодня продюсер Леонид Дзюник предположил, что певица Алла Пугачева может испытывать финансовые проблемы. За последние несколько лет доходы семьи несколько сократились, а Пугачева привыкла жить на широкую ногу, поддержал его мнение бывший гитарист Примадонны Александр Левшин.

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