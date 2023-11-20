Внучка Соломина рассказала об улучшении его самочувствия

Врачи готовятся в ближайшие несколько дней перевести актера Юрия Соломина в обычную палату из палаты интенсивной терапии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В беседе с изданием внучка художественного руководителя Государственного академического Малого театра Александра рассказала, что в лечении артиста наметилась положительная динамика. За последние три дня, уточнила она, его речь стала намного более четкой, у него появились силы принимать родственников и коллег из театра.

При этом врачи пока не разрешают восстанавливающемуся Соломину даже вставать с постели и речи о выписке пока не идет.

88-летний Соломин находится в больнице с 6 ноября. Он упал во дворе своего дома в центре Москвы, «скорую помощь» вызвал его водитель.

Ранее актер Владимир Носик ответил на слухи о госпитализации.