Блогер Аяз Шабутдинов прокомментировал свой арест

Основатель бизнес-школы «Like Центр», блогер Аяз Шабутдинов назвал свой арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» для бизнеса. Его цитирует Forbes.

«Мы — образовательная компания. У нас есть лицензия от Министерства образования, аккредитация от Минцифры как IT-компании. Наши программы были рекомендованы Минэкономразвития», — объяснил бизнесмен через адвоката.

Он подтвердил, что дело против него возбудили после обращения в полицию восьми бывших учеников его бизнес-школы «Like Центр», которые прошли курсы еще в 2019 году и теперь считают компанию мошеннической.

«Я до сих пор не верю в это. Ситуация, при которой уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, из которых некоторые учились аж в 2019 году, притом что у компании более 50 000 клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной», — сказал он.

Также он назвал ситуацию недоразумением и нездоровым сигналом для предпринимателей.

«Из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании», — говорит он.

4 ноября Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

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