Актер Владимир Долинский рассказал о любимой юмористической передаче Брежнева

Заслуженный артист России Владимир Долинский в разговоре с aif.ru признался, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев любил смотреть юмористическое шоу «Кабачок «13 стульев».

«Эту первую передачу сделал Толя Корешков. Она очень понравилась зрителям. Попросили показать второй раз. Показали. Стали приходить письма с просьбой показать третий раз. Показали. И вот тогда авторы стали собирать по польским, чешским, румынским, болгарским журналам миниатюры, чтобы снимать по ним новые передачи», — вспомнил Долинский.

По его словам, изначально шоу задумывалось как «дурашливая передача», у которой не было даже конкретного названия. Долинский рассказал, что состав актеров шоу некоторое время менялся, а потом утвердился окончательно. Сам артист играл в программе пана Пепичека. При этом, вспоминает Долинский, шоураннерам даже пришлось объявить конкурс, чтобы придумать название для передачи.

«Объявили конкурс, победитель должен был получить ящика пива. В итоге ящик нам и достался. Название придумали по аналогии с романом «12 стульев». Якобы предложила его некая Мария Ивановна, которой на самом деле не существовало», — резюмировал артист.

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