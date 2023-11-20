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Концерт «Ночных снайперов» отменили в Бишкеке

В Бишкеке отменили концерт певицы Арбениной и «Ночных снайперов»

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Концерт певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» в столице Киргизии отменили. Об этом сообщают «Ведомости».

Стало известно, что организаторы не получили дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Организаторам были необходимы документы «для обеспечения безопасности из-за проходящих международных саммитов».

Выступления Арбениной и ее коллектива за последний год также отменяли в Казани, Чебоксарах, Нальчике, Улан-Удэ, Ульяновске, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре и на Кузбассе.

В начале ноября депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков предложил Диане Арбениной спеть на передовой.

Дюков обращался к мэрии с просьбой пересмотреть возможность проведения концерта Арбениной в городе, указав, что артистка якобы «четко и ясно выражала свою антироссийскую позицию и по действиям руководства страны, и нашего президента В. В. Путина в части борьбы с фашизмом при проведении СВО».

Ранее SHAMAN рассказал, о чем говорит при встрече с Григорием Лепсом.

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