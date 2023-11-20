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SHAMAN рассказал, о чем говорит при встрече с Григорием Лепсом

Певец SHAMAN признался, что шутит о своих долгах при встречах с Лепсом

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Пресс-служба артиста

Певец SHAMAN в эфире шоу «Команда» онлайн-кинотеатра KION пошутил, что рассуждает о своих долгах при встрече с Григорием Лепсом.

«Когда встречаемся с Григорием Лепсом, то я говорю: «Столько денег вам должен…». Ведь в ресторане работал, пел его драйвовые песни. Помню, когда мы впервые с ним встретились. Я так себе и представлял этого человека», — рассказал SHAMAN.

По словам певца, у него с коллегой сложились достаточно теплые отношения. При встрече артисты могут обсуждать самые разные темы — от философии до музыки. Нередко музыканты общаются на тему бога. Лепс даже подарил SHAMAN крест, который певец не носит на теле, но держит при себе в чемодане.

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