SHAMAN рассказал, о чем говорит при встрече с Григорием Лепсом

Певец SHAMAN в эфире шоу «Команда» онлайн-кинотеатра KION пошутил, что рассуждает о своих долгах при встрече с Григорием Лепсом.

«Когда встречаемся с Григорием Лепсом, то я говорю: «Столько денег вам должен…». Ведь в ресторане работал, пел его драйвовые песни. Помню, когда мы впервые с ним встретились. Я так себе и представлял этого человека», — рассказал SHAMAN.

По словам певца, у него с коллегой сложились достаточно теплые отношения. При встрече артисты могут обсуждать самые разные темы — от философии до музыки. Нередко музыканты общаются на тему бога. Лепс даже подарил SHAMAN крест, который певец не носит на теле, но держит при себе в чемодане.

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