Стало известно о возможных финансовых трудностях Аллы Пугачевой

Продюсер Леонид Дзюник в эфире программы «Русские сенсации» на НТВ предположил, что певица Алла Пугачева может испытывать финансовые проблемы.

«Скорее всего, Алла Борисовна приехала обсудить какой-то вопрос, связанный с договором, участия в каком-то корпоративе», — отметил Дзюник.

Бывший гитарист Пугачевой Александр Левшин согласился с продюсером насчет того, что певицу действительно заботят финансовые вопросы. За последние несколько лет доходы семьи несколько сократились, а Пугачева привыкла жить на широкую ногу, считает Левшин. Музыкант также напомнил, что у певицы и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) немало недвижимости за рубежом.

«На Кипре у них есть общее с Максимом жилье. У нее есть ряд квартир во Флориде, у нее есть квартира на Манхэттене, в Нью-Йорке», — перечислил Левшин.

4 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что принадлежащий Пугачевой автомобиль Rolls Royce заметили в Твери. Как отмечалось в материале, фотография транспортного средства была сделана накануне. В тот же день директор певицы Елена Чупракова подтвердила, что исполнительница вернулась в Россию еще 2 ноября. Однако уже через три дня Пугачева вновь улетела за границу.

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