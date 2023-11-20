Стас Пьеха назвал претендента на победу в шоу «Суперстар»

В новом выпуске шоу «Суперстар», который был посвящен ведущей проекта Лолите Милявской, певец Стас Пьеха назвал возможного победителя передачи.

«Человек воспринимался не такого масштаба певцом, каким он является. Надеюсь, что нас смотрит огромное количество людей, потому что у Лехи есть все, чтобы стать победителем», — сказал Пьеха.

Гоман выступил с композицией Лолиты «Ориентация север». Сама певица назвала свой трек достаточно сложным, однако исполнение Гомана понравилось звезде. Она считает, что музыкант иначе раскрылся в руках умелого режиссера-постановщика.

«Счастье, что ты попал на проект, потому что тут хорошие режиссеры, здесь все все понимают. И это, наверное, то, чего тебе не хватало, чтобы эти режиссерские руки к тебе приложились», — сказала Лолита.

При этом сам Гоман считает, что перепевать Лолиту — «дело неблагодарное», так как певица является «цельным артистом», и менять что-либо в ее творчестве достаточно проблематично.

Ранее Алексей Глызин покинул шоу «Аватар».