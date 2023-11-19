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Айза намекнула на новый роман

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что влюбилась

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Из личного архива Айзы

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что влюбилась.

Айза рассказала, что у нее появились чувства к мужчине 16 ноября. Звезда намекнула, что у нее теперь есть возлюбленный. Она не раскрыла личность партнера.

«Столько чувств, тепла, заботы и любви было. И я все это чувствовала и дарила», — поделилась блогерша.

Айза получила известность после брака с рэпером Алексеем Долматовым. Пара поженилась в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым. В августе 2023 года бизнесвумен призналась, что прошла сепарацию от музыканта, и попросила поклонников ее поздравить. На данный момент артист и блогерша находятся в дружеских отношениях.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. Свадебная церемония блогерши и предпринимателя прошла в Лас-Вегасе в 2015-м. Бизнесвумен развелась со вторым мужем в 2020 году. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр. Сейчас Анохин и Айза поддерживают дружбу.

Ранее Азиза призналась, что закрутила роман с молодым любовником, будучи в браке.

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