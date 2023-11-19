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Яна Поплавская раскритиковала работу Роскомнадзора из-за группы «Би-2»

Актриса Поплавская осудила Роскомнадзор из-за контента с группой «Би-2»

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале тем, что Роскомнадзор не блокирует контент c участниками группы «Би-2».

«До сих пор на российском сервисе Яндекс Музыка можно послушать и отдать свои деньги за музыку «Би-2». На Кинопоиске четыре фильма с участием или музыкой спонсора ВСУ», — заявила Поплавская.

Актриса подчеркнула, что на сервисах нет пометки о том, что солист коллектива признан в России иноагентом.

«И есть Роскомнадзор, который занят всем, чем угодно, но не блокировкой иноагентов. И есть Госдума, которая закрывает глаза на возвращение поддерживающих Украину. И миллионы россиян, которые недоумевают, глядя на все происходящее», — посетовала она.

Недавно сообщалось, что группу «Би-2» призвали признать спонсорами терроризма. Отмечалось, что активисты из организации «Зов Народа» также попросили Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство культуры проверить коллектив на факт государственной измены.

Как указали в организации, 16 ноября вокалист «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Лева, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что группа оказывает финансовую помощь украинским войскам для закупки оружия и техники.

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