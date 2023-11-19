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Солист группы «Корни» прокомментировал слухи о кредитных долгах

Жена Александра Бердникова опровергла слухи о кредитных долгах у певца

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Global Look Press

Певец Александр Бердников и его жена Ольга опровергли в программе «Ты не поверишь!» слухи о кредитных долгах.

Бердников назвал неправдой то, что у него имеет задолженность в размере 750 тысяч рублей. Артист уверил, что его не разыскивают судебные приставы. Однако корреспондентка передачи показала певцу выписку, где за звездой числятся долги. В ней сказано, что исполнитель не заплатил за кредит, коммунальные платежи, автомобильные штрафы и налоги.

Бердников отшутился от предоставленных документов, но его супруга заявила, что у их семьи нет проблем с законом. По словам жены певца, эти долги принадлежат их квартиросъемщикам.

«Просто у него много квартир. Там живут родственники, но это не наших ЖКХ и долги», — объяснила Бердникова.

Бердников рассказал, что владеет «парочкой» небольших квартир, которые сдает в аренду.

«Это нужно для того, чтобы обеспечить себе старость. Тем более детей много. Надо делать что-то такое, чтобы в дальнейшем можно было не зависеть от концертов», — поделился звезда.

По словам Бердникова, у него могут быть не оплачены налоги за транспорт. Однако, как отметил артист, эта сумма не такая большая, как было указана в выписке. Ольга заявила, что ее муж может быть должен максимум 20 тысяч рублей.

Ранее семья блогерши Лерчек погасила многомиллионный долг перед налоговой.

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