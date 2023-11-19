Блогерша Лерчек полностью погасила многомиллионный долг перед государством

Адвокат блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Константин Третьяков заявил, что всего семья Чекалиных выплатила 500 млн рублей долга ФНС, тем самым полностью погасив долг перед государством. Его слова передает ТАСС.

«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Всего по решению ФНС уплачено 500 млн [рублей], в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф», — подчеркнул Третьяков.

Он отметил, что для этого семья Чекалиных произвела доплату в размере 296 млн рублей. Защитник пояснил, что задолженность удалось погасить после того, как следователь снял арест со счета Лерчек и ее мужа.

Накануне Telegram-канал Shot заявил, что блогерша Лерчек оплатила 296 млн рублей долга ФНС. 17 ноября сообщалось, что суммарно долг Чекалиной перед налоговой составлял 296 349 479 рублей.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. При этом адвокат блогерши утверждал, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В конце августа стало известно, что на Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, девушка вывезла за границу 130 миллионов рублей. Отмечалось, что дело Чекалиной передали сотрудникам ГСУ СК РФ — теперь им будут заниматься на федеральном уровне из-за ущерба, который блогерша нанесла экономической системе России.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома.

Ранее сообщалось, что счета Аркадия Укупника арестованы из-за задолженностей.