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Боня разрешила Бородиной танцевать на своих костях после слов о наморднике

Блогер Виктория Боня высмеяла Бородину после слов телеведущей о наморднике

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер и модель Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеяла Ксению Бородину за слова о своем лице.

На одном из светских мероприятий к Бородиной подошла блондинка в закрывающей лицо маске. Телеведущая изначально подумала, что к ней подходит Боня. Бородина пошутила, что модели следовало бы надеть на себя похожий аксессуар. В ответ на это блогер посетовала, что в последнее время ее внешность не обсуждает только ленивый.

«Только ленивый не «наступил» на мое лицо в последнее время. Ничего. Танцуйте на моих костях, пока я на реабилитации, ведь это ваш самый счастливый момент в жизни. Вы так долго его ждали. Кстати, я считаю такое пристальное внимание фанатизмом», — написала Боня.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее Боня высказалась о первых снимках после пластики.

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