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Азиза призналась, что закрутила роман с молодым любовником, будучи в браке

Певица Азиза рассталась с мужем и нашла любовника на 30 лет моложе

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза в студии программы «Прямой эфир» канала «Россия 1» призналась, что уже не состоит в отношениях со своим мужем из Италии Алессандро Лортэ.

«Мне просто не хочется заниматься бюрократией и бегать с бумажками. Но я не чувствую себя женой декабриста и продолжаю жить и радоваться. Я понимаю, что по-настоящему не была влюблена. Мне просто льстили его ухаживания, льстило это предложение», — пояснила Азиза.

При этом звезда признала своего мужа «воспитанным и сексуальным мужчиной», но добавила, что некоторое время назад у нее появился новый кавалер, который на 30 лет моложе ее. Звезда не стала раскрывать личность возлюбленного, также она не сказала, когда и при каких обстоятельствах они познакомились. При этом певица подчеркнула, что уже давно хочет иметь детей.

Азиза признавалась, что решила вести затворнический образ жизни, так как она не переставая работала с 16 лет. Сейчас звезда посвятила себя самосовершенствованию, духовному развитию и расширению сознания. По словам звезды, она пересмотрела свое питание — отказалась от белого сахара и конфет.

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