Шэрон Стоун назвала съемки в «Основном инстинкте» страшным путешествием

Актриса Шэрон Стоун на фестивале VultureFest рассказала о съемках в эротическом триллере «Основной инстинкт» (1992) и возрождении интереса к фильмам этого жанра. Ее цитирует издание People.

По словам Стоун, съемки она может назвать пугающими.

«Мне пришлось бросить вызов самой себе, и это было страшное путешествие. Но когда решаешься, выходишь из этого опыта с невероятным чувством уверенности в себе, потому что познакомилась с собой, теми частями, которые никогда и не думала исследовать, страшными, темными, тревожными», — сказала 65-летняя звезда, сравнив этот опыт со взглядом в темное зеркало.

Недавно Шэрон Стоун призналась, что ей нужно спать по восемь часов в день без перерывов, чтобы не допустить второго инсульта.

«Долгое время я притворялась, что со мной все в порядке. Но после случившегося я стала инвалидом, и из-за этого меня часто не берут на работу», — отметила звезда «Основного инстинкта».

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