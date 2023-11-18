Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шэрон Стоун назвала съемки в «Основном инстинкте» страшным путешествием

Актриса Шэрон Стоун назвала пугающими съемки в «Основном инстинкте»

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Актриса Шэрон Стоун на фестивале VultureFest рассказала о съемках в эротическом триллере «Основной инстинкт» (1992) и возрождении интереса к фильмам этого жанра. Ее цитирует издание People.

По словам Стоун, съемки она может назвать пугающими.

«Мне пришлось бросить вызов самой себе, и это было страшное путешествие. Но когда решаешься, выходишь из этого опыта с невероятным чувством уверенности в себе, потому что познакомилась с собой, теми частями, которые никогда и не думала исследовать, страшными, темными, тревожными», — сказала 65-летняя звезда, сравнив этот опыт со взглядом в темное зеркало.

Недавно Шэрон Стоун призналась, что ей нужно спать по восемь часов в день без перерывов, чтобы не допустить второго инсульта.

«Долгое время я притворялась, что со мной все в порядке. Но после случившегося я стала инвалидом, и из-за этого меня часто не берут на работу», — отметила звезда «Основного инстинкта».

Ранее Катя Лель сделала предсказание для человечества.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий