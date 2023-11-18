Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Земля будет утилизировать»: Катя Лель сделала предсказание для человечества

Певица Катя Лель предупредила, что человечество ждут потрясающие времена

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Катя Лель утверждает, что после встречи с инопланетянами у нее открылся дар предсказания и целительства. Предсказание для человечества она сделала в беседе с mk.ru.

«Нас ждут реально потрясающие времена. Это трансформация, которая видна невооруженным взглядом. Сейчас происходит выбор у каждой души, живущей на этой земле», — пообещала артистка.

Она призвала придерживаться позитивных мыслей и работы над собой.

«Нужно обязательно творить добро и благодарить эту вселенную за каждый день и за то, что мы есть друг у друга. Это действительно очень важная информация, потому что все мы — одна общая энергия единения и любви. И добавлю, что тех, кто не будет работать над собой и развиваться, земля будет утилизировать любым способом. Так что, друзья мои, пока есть время, соберитесь, загляните в себя: кто вы и для чего в этом мире, зачем сюда пришли?» — рассуждает Лель, считающая, что все люди — «божественные существа».

Кроме того, рассказала Лель, она регулярно помогает знакомым как целительница.

«Много всего есть, и это проявляется все больше и больше с каждым днем. Я помогаю родным, знакомым и даже незнакомым, например, по телефону. Они просят совета или физически помочь», — призналась звезда.

Накануне Лель раскрыла смысл слов «джага-джага» — строчки из песни «Мой мармеладный», прославившей ее в зарубежном сегменте соцсети TikTok.

Ранее Путин сказал Кустурице спасибо за внимание к русской культуре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий