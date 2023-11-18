«Земля будет утилизировать»: Катя Лель сделала предсказание для человечества

Певица Катя Лель утверждает, что после встречи с инопланетянами у нее открылся дар предсказания и целительства. Предсказание для человечества она сделала в беседе с mk.ru.

«Нас ждут реально потрясающие времена. Это трансформация, которая видна невооруженным взглядом. Сейчас происходит выбор у каждой души, живущей на этой земле», — пообещала артистка.

Она призвала придерживаться позитивных мыслей и работы над собой.

«Нужно обязательно творить добро и благодарить эту вселенную за каждый день и за то, что мы есть друг у друга. Это действительно очень важная информация, потому что все мы — одна общая энергия единения и любви. И добавлю, что тех, кто не будет работать над собой и развиваться, земля будет утилизировать любым способом. Так что, друзья мои, пока есть время, соберитесь, загляните в себя: кто вы и для чего в этом мире, зачем сюда пришли?» — рассуждает Лель, считающая, что все люди — «божественные существа».

Кроме того, рассказала Лель, она регулярно помогает знакомым как целительница.

«Много всего есть, и это проявляется все больше и больше с каждым днем. Я помогаю родным, знакомым и даже незнакомым, например, по телефону. Они просят совета или физически помочь», — призналась звезда.

Накануне Лель раскрыла смысл слов «джага-джага» — строчки из песни «Мой мармеладный», прославившей ее в зарубежном сегменте соцсети TikTok.

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