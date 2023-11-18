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Гуфа проверят на оскорбление чувств верующих

Mash: рэпера Гуфа проверит СК после поста о молитве и наркотиках

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Антон Волков/РИА Новости

Следственный комитет проверит рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист разместил у себя в социальных сетях видеозапись молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами», в которой говорится об употреблении наркотиков.

Рэпер уже удалил ролик, однако публикация привлекла внимание активистов из центра «Сорок сороков». Они написали обращение в СК на Долматова с просьбой наказать артиста по статье «Оскорбление чувств верующих» и проверить трек на пропаганду употребления наркотиков. По словам инициатора обращения Георгия Солдатова, действия Гуфа являются кощунственными.

У Гуфа 14 декабря запланирован концерт в Москве, который активисты также просят отменить.

Накануне на певца Эдуарда Шарлота пожаловались в Генпрокуратуру после сжигания российского паспорта и высказываний о России в соцсетях.

С жалобой к генпрокурору РФ Краснову обратился юрист Виталий Бородин, обративший внимание на пост Шарлота от 16 ноября, в котором он резко отзывался о русскоязычных людях.

Ранее Гузеева и Харламов помирились после вражды из-за шуток комика.

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