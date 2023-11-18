«Она же старая»: Гузеева и Харламов помирились после вражды из-за шуток комика

Телеведущая Лариса Гузеева на шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео» рассказала, с чего начался ее конфликт с Гариком Харламовым.

«Ко мне подходит одна женщина и говорит: «Ой, а ты не смотрела вчера? Гарик опять! Где ты ему дорогу перешла? Ему задали вопрос: «Что у вас с Гузеевой?» Он вытаращил глаза и сказал: «А что у меня может быть с ней? Она же старая!» Я говорю: «Дурак что ли?!» — вспомнила Гузеева.

По словам телеведущей, она даже планировала отказаться от роли в комедии «Теща», так как не хотела работать вместе с Харламовым. Тем не менее на съемочной площадке звездам удалось познакомиться поближе, и Харламов заверил, что никогда не говорил об актрисе в негативном ключе. Юморист воскликнул, что «любит» Гузееву и обнял телеведущую на шоу. Актриса, в свою очередь, похвалила Харламова за профессионализм на съемках.

«Конечно, Гарик опаздывал на 8-9 часов, но это неважно! Он за эти оставшиеся 25 минут делал все. Я же ему по возрасту мама, можно сказать. И я думала: «Ну вот такой у меня был бы сын и что? Зато творческий, талантливый!» — резюмировала Гузеева.

В итоге звезды помирились, обнялись и даже подали друг другу мизинцы, чтобы закрепить свою дружбу давней традицией.

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