Зрители требуют от Тимы Белорусских извинений за концерт в Москве

Зрители остались недовольны концертом поп-исполнителя Тимы Белорусских в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Белорусских выступал в одном из столичных клубов и вышел на сцену после 20:00, хотя на афише концерт обещали начать в 19:00.

Выступление длилось чуть больше часа, после чего артист пообщался с фанатами и признался, что «больше не гуляет» (после истории с двухлетним сроком за наркотики) и после концерта сразу едет отдыхать домой.

Теперь зрители требуют от Белорусских извинений за слишком короткое выступление.

В феврале 2023 года белорусский поп-исполнитель Тима Белорусских отбыл наказание за хранение запрещенных веществ и объявил о своем новом гастрольном туре. Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как задержали в Минске с запрещенными веществами.

Ранее полиция задержала участницу «Пацанок».