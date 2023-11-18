Дирижер Валерий Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр. Его цитирует РИА Новости.

«Я возглавляю Мариинский театр», — напомнил он.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он будет совмещать работу в Большом и Мариинском театрах. Официально о назначении пока не объявлялось. На посту генерального директора Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Уточняется, что Урин покинет пост по собственному желанию.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что глава государства не назначает главу Большого театра.

«Его же не президент назначает. Вы знаете, что изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента», — сказал представитель Кремля.

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