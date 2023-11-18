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Канье Уэст и Бьянка Цензори взяли паузу в отношениях

Дизайнер Бьянка Цензори на время ушла от Канье Уэста по просьбе друзей

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Рэпер Канье Уэст и его жена, дизайнер Бьянка Цензори, взяли паузу в отношениях. Об этом сообщает The Sun.

Пара, сыгравшая свадебную церемонию в декабре 2022 года, распалась в октябре — как утверждают источники, на время. Предположительно, Цензори ушла от Уэста по просьбе друзей.

«Ее семье никогда не нравился Йе, и близкие сомневаются, что свадьба была правильным решением. С ним трудно общаться и работать, и Бьянка — один из самых терпеливых людей, что когда-либо имели с ним дело», — говорит инсайдер.

По словам источника, рэпер чувствует себя счастливым и более сфокусированным, когда Бьянка рядом, а вот она находится в стрессе из-за внимания к их отношениям.

«Она может вернуться к нему к запуску нового альбома, ей нравится такой стиль жизни, но очевидно, что друзья и семья не хотят этого», — заявил близкий друг пары.

Канье Уэст и Бьянка Цензори пока официально не комментировали слухи о расставании.

Накануне Бьянка Цензори подарила скандальные легинсы из Италии своей сестре.

Ранее был отозван иск об изнасиловании против Пи Дидди.

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