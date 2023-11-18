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Отозван иск об изнасиловании против Пи Дидди

Рэпер Дидди достиг мирового соглашения с певицей Кэсси, обвинившей его в насилии

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Donald Traill/AP

Певица Кэсси и рэпер Пи Дидди достигли мирового соглашения после обвинений в изнасиловании и эмоциональном насилии. Об этом сообщает TMZ.

Кэсси отозвала иск, в котором рассказала, что Пи Дидди заставлял ее заниматься сексом с проституированными мужчинами и снимал это на камеру, а также что изнасиловал ее в 2018 году, когда женщина решила с ним расстаться после долгих лет отношений.

«Я решила разобраться с этим вопросом полюбовно на условиях, которые отчасти контролирую сама. Благодарю семью, поклонников и адвокатов за неоценимую поддержку», — заявила она.

Условия отзыва иска не названы.

Расследований в отношении Пи Дидди не велось, адвокат рэпера опроверг все обвинения и заявил, что Кэсси хочет с помощью этого иска поправить свое финансовое положение. Адвокат также утверждает, что Кэсси якобы месяцами угрожала Пи Дидди, что напишет мемуары о нем, если он не перечислит бывшей избраннице $30 млн.

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