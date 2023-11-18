Полиция задержала участницу «Пацанок»

В Москве задержана участница шоу «Новые пацанки» Мила Грац (настоящее имя Людмила Ушакова). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выяснилось, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с конца сентября 2023 года. В розыск ее объявлял краснодарский отдел полиции.

20 сентября, за несколько дней до объявления в розыск, телеканал «Пятница» сообщал о задержании Грац в Москве после того, как она якобы шантажировала съемочную команду, угрожала физической расправой и вымогала деньги. Тогда Грац была доставлена в отдел, однако на следующий день ее отпустили, после чего она опубликовала в социальных сетях сделанное дома видео.

На телеканале уточняли, что Грац ранее была судима, в том числе за хищение чужого имущества и нанесение телесных повреждений.

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