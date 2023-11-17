Блогерша Лерчек задолжала налоговой более 296 млн рублей

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) оказалась должна Федеральной налоговой службе более 296 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Суммарно долг Чекалиной перед налоговой составляет 296 349 479 рублей.

В конце августа сообщалось, что на Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, девушка вывезла за границу 130 миллионов рублей. Отмечалось, что дело Чекалиной передали сотрудникам ГСУ СК РФ — теперь им будут заниматься на федеральном уровне из-за ущерба, который блогерша нанесла экономической системе России.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. При этом адвокат блогерши утверждал, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома.

Ранее сообщалось, что счета Аркадия Укупника арестованы из-за задолженностей.