Николай Цискаридзе заявил о понижении планки русского балета задолго до санкций

Артист балета Николай Цискаридзе в разговоре с kp.ru заявил, что планка русского балета понизилась задолго до западных санкций.

«Я говорил об этом уже лет 15. Отношение к нам все ухудшалось и ухудшалось. Люди, которые управляли театрами, хотели как можно больше заработать и соглашались на невыгодные условия. Например, ни один западный театр не поедет на гастроли в отпуске. А мы ездили, потому что в Лондоне или Париже в это время есть зрители», — возмутился Цискаридзе.

По словам артиста, когда русские труппы приезжали в Японию в 1980-х, фотографиями танцовщиков было обклеено все местное метро. Сейчас же, посетовал Цискаридзе, интерес к русскому балету упал. Танцовщик считает, что это связано с переизбытком выступлений. По мнению Цискаридзе, русский балет превратили в «ширпотреб».

«Настолько сильно понизили планку, сделали балет ширпотребом. Когда 150 трупп одновременно выезжает в Европу и танцует «Лебединое озеро», этим мы понижаем планку русского балета», — пояснил артист.

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