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Шарлот вызвал SHAMAN на музыкальную дуэль после возвращения в Россию

Певец Шарлот предложил SHAMAN посоревноваться в вокальных навыках

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Эдуард Шарлот/VK

Певец и блогер Эдуард Шарлот после возвращения в Россию решил вызвать SHAMAN на музыкальную дуэль. Об этом пишет aif.ru.

«SHAMAN, я вызываю тебя на дуэль: творческую и музыкальную. Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл», — заявил Шарлот.

Он предложил коллеге встретиться в помещении с фортепьяно, чтобы каждый мог продемонстрировать свои навыки обращения с инструментом, вокальный диапазон голоса и умение сочинять композиции.

В конце июня Эдуард Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином России.

До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет. На публикацию обратили внимание активисты общественной организации «Зов народа» и обратились к главе МВД России с просьбой проверить певца.

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