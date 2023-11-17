Лувр выкупил редкую картину, висевшую над кухонной плитой

Лувр выкупил редкую картину «Осмеяние Христа», написанную флорентийским художником Чимабуэ в 1280 году, передает проект «Сноб» со ссылкой на британские СМИ. Отмечается, что полотно было ранее найдено над кухонной плитой в доме пожилой женщины.

Семья француженки обратила внимание на картину во время уборки дома. Приглашенный позднее эксперт направил работу парижскому искусствоведу, который признал ее подлинной.

В 2019 году Лувр уже предпринимал попытку выкупить картину на аукционе, однако после нескольких рекордных ставок работа была продана за €24 млн. Министерство культуры Франции при этом объявило панно национальным достоянием и наложило временный запрет на вывоз, дав музею 30 месяцев на его выкуп.

Лувр объявил, что в 2025 году творение Чимабуэ станет центральным экспонатом выставки. При этом не уточняется, во сколько картина обошлась музею и как происходил сбор средств для ее выкупа.

Накануне сообщалось, что семья из Испании узнала о том, что картина, которая перешла к ней по наследству, стоит несколько миллионов долларов.

Как рассказали представители семейства, полотно висело в гостиной и передавалась из руки в руки следующим поколениям. Однако домочадцы не знали, что на самом деле владеют дорогостоящим шедевром. Выяснилось, что картину написал в XVII веке Энтони Ван Дейк, один из выдающихся художников того времени.

Ранее пирамиду Лувра облили оранжевой краской.