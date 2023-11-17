Певицу Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, снятом корреспондентом агентства, исполнительница в солнцезащитных очках выходит из храма в сопровождении двух женщин.

До этого «СтарХит» сообщил, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева отправились на Кипр.

По данным канала, сейчас звездная пара проводит время в кипрской столице Лимассол.

Недавно Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источник сообщал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае. Отмечалось, что выступления в Москве также не исключены, если их проведут тайно.

По данным канала, за свои выступления Пугачева может получать до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. Источники отметили, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.

Ранее Пугачева заявила, что российский народ держат в заложниках.