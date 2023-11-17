«Ничего не имею против»: Михалков описал свое отношение к SHAMAN

Режиссер Никита Михалков назвал SHAMAN прекрасным певцом и заявил, что не имеет ничего против творчества артиста. Об этом пишет news.ru.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — подчеркнул Михалков.

Недавно певица Саша Круглова раскрыла секрет успеха певца SHAMAN. Она назвала его тщательно продуманным бизнес-проектом и добавила, что над его творчеством долгое время трудились аналитики и специалисты. Певица считает, что непростая политическая обстановка в России послужила хорошим катализатором развития творчества SHAMAN.

Круглова убеждена, что певец сейчас «на коне», потому что нации нужны «духовные скрепы на всех уровнях». Исполнительница заверила, что всего за два года SHAMAN смог окупить все вложения и сейчас приносит стабильную прибыль. «Коллеги судачат, что недавно для компании, которая считается нашим национальным достоянием, он пел якобы за 50 млн рублей. Это огромный для нашей страны гонорар, невероятный», — резюмировала она.

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