Иосиф Пригожин назвал условие для популярности российского аналога «Евровидения»

Победителям российского аналога «Евровидения» — «Интервидения» нужно выплачивать гонорар в $1 млн, чтобы конкурс приобрел популярность. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, такой конкурс необходим России. Он добавил, что идею создания «Интервидения» вынашивал совместно с композитором Виктором Дробышем. Однако состязания на бесплатной основе провалятся, уверен продюсер.

«Дело том, что фестиваль будет ценен только в одном раскладе, это мое глубочайшее убеждение, если будет вознаграждение, если будет гонорар, гран-при не просто статуэтка бесплатная. Бесплатный сыр в мышеловке. <...> Нам нужно не только деньги вкладывать в конкурс, но нужно вкладывать деньги в гонорары. Первое место — миллион, второе место — 500 тыс., третье —100 или 250», — сказал Пригожин.

17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что конкурс должен стать ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году.

Ранее в Госдуме предложили создать аналог «Евровидения» с артистами из дружественных стран.