Ханна поддержала Бузову, которую пристыдил Тарасов за сюрприз с костюмом пингвина

Певица Ханна в разговоре с RU.TV осудила блогера Дмитрия Тарасова, который пристыдил бывшую жену Ольгу Бузову на недавнем интервью.

«Утром обсуждали эту ситуацию. Все высказывали свое негодование. Я на самом деле согласна. Это очень некрасиво. Все-таки она женщина, она была его любимой. Вообще, говорить про бывших в не очень хорошем тоне — неправильно», — отметила Ханна.

В октябре бывший нападающий «Спартака» рассказал, как Бузова хотела сделать ему сюрприз, поэтому встретила его в аэропорту в костюме пингвина. Наряд телеведущая выбрала не случайно — звездная пара часто присылала друг другу этот эмодзи в мессенджерах. Однако спортсмен не оценил старания возлюбленной, так как переживал, что товарищи по команде будут смеяться над ним. Тарасов признавался, что переживал «за свой авторитет».

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. В 2016-м они развелись. После разрыва артистка и спортсмен периодически публично выясняют отношения.

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